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CKB คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nervos Network (CKB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Nervos Network (CKB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Nervos Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CKB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Nervos Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Nervos Network (CKB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0008288---6.38%-7.78%-42.45%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Nervos Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Nervos Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Nervos Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 4
เป็นกลาง 13
ซื้อ 9
Moving Averages:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 7ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 3เป็นกลาง 6ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.000828
0.000828
R2
0.000828
0.000827
R1
0.000827
0.000827
PP
0.000827
0.000827
S1
0.000826
0.000826
S2
0.000826
0.000826
S3
0.000825
0.000826

สัญญาณตลาด Nervos Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.03M
$8.56 M
$8.60 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Nervos Network

การไหลเข้าสุทธิราคา CKBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Nervos Network (CKB) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CKB/USDT
$0.0008286
$0.0008286$0.0008286
-2.39%
75.19M (USDT)
CKB/USDC
$0.0008284
$0.0008284$0.0008284
-2.33%
64.71M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CKB เป็น USD

จำนวน

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0.0008288 USD

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