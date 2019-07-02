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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Chiliz รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Chiliz รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHZ

ข้อมูลราคา CHZ

CHZ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CHZ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CHZ

โทเคโนมิกส์ CHZ

การคาดการณ์ราคา CHZ

ประวัติ CHZ

CHZ คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CHZเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CHZ

CHZ Coin-M Futures

CHZ USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Chiliz (CHZ) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Chiliz (CHZ) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Chiliz ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CHZ เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Chiliz ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Chiliz (CHZ)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01241---6.49%-23.68%-73.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Chiliz

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Chiliz

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Chiliz จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 15
เป็นกลาง 4
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 1ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01246
0.01245
R2
0.01245
0.01245
R1
0.01245
0.01245
PP
0.01244
0.01244
S1
0.01244
0.01244
S2
0.01243
0.01244
S3
0.01243
0.01243

สัญญาณตลาด Chiliz

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.55M
$6.46 M
$5.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.53 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.58 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.80 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.87 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Chiliz

การไหลเข้าสุทธิราคา CHZUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15-$0.12 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12$0.07 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Chiliz (CHZ) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CHZ/USDT
$0.01241
$0.01241$0.01241
-1.03%
7.49M (USDT)
CHZ/USDC
$0.01241
$0.01241$0.01241
-0.95%
4.33M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CHZ เป็น USD

จำนวน

CHZ
CHZ
USD
USD

1 CHZ = 0.01241 USD

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