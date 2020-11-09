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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล CONFLUX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล CONFLUX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค CONFLUX (CFX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค CONFLUX (CFX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ CONFLUX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CFX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ CONFLUX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา CONFLUX (CFX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04215--+0.42%-7.43%-27.95%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา CONFLUX

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค CONFLUX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ CONFLUX จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 7
เป็นกลาง 9
ซื้อ 10
Moving Averages:ขายขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04211
0.0421
R2
0.0421
0.0421
R1
0.0421
0.0421
PP
0.04209
0.04209
S1
0.04209
0.04209
S2
0.04208
0.04209
S3
0.04208
0.04208

สัญญาณตลาด CONFLUX

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.50M
$13.19 M
$13.68 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.48 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.22 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน CONFLUX

การไหลเข้าสุทธิราคา CFXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.04
2026-08-15$0.04 M0.04
2026-08-14-$0.04 M0.04
2026-08-13-$0.01 M0.04
2026-08-12-$0.15 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด CONFLUX (CFX) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CFX/USDT
$0.04216
$0.04216$0.04216
-1.06%
1.37M (USDT)
CFX/USDC
$0.04213
$0.04213$0.04213
-1.03%
1.26M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CFX เป็น USD

จำนวน

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0.04215 USD

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