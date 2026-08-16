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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล PancakeSwap รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล PancakeSwap รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค PancakeSwap (CAKE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค PancakeSwap (CAKE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ PancakeSwap ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CAKE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ PancakeSwap ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา PancakeSwap (CAKE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.452--+0.62%+4.61%+2.61%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา PancakeSwap

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค PancakeSwap

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ PancakeSwap จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 2
ซื้อ 20
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 2ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.4517
1.4516
R2
1.4516
1.4516
R1
1.4516
1.4516
PP
1.4515
1.4515
S1
1.4515
1.4515
S2
1.4514
1.4515
S3
1.4514
1.4514

สัญญาณตลาด PancakeSwap

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.24M
$3.22 M
$3.46 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.37 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.55 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.57 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน PancakeSwap

การไหลเข้าสุทธิราคา CAKEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M1.43
2026-08-15$0.01 M1.43
2026-08-14$0.15 M1.42
2026-08-13-$0.11 M1.43
2026-08-12$0.01 M1.45

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CAKE/USDT
$1.452
$1.452$1.452
+1.18%
137.89K (USDT)
CAKE/USDC
$1.45
$1.45$1.45
+1.25%
39.20K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CAKE เป็น USD

จำนวน

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1.452 USD

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