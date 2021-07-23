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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ C98

ข้อมูลราคา C98

C98 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ C98

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ C98

โทเคโนมิกส์ C98

การคาดการณ์ราคา C98

ประวัติ C98

C98 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง C98เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต C98

C98 USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Coin98 (C98) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Coin98 (C98) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Coin98 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ C98 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Coin98 ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 (C98)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01454--+4.45%+11.24%-24.28%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Coin98

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Coin98

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Coin98 จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 6
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 5ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01456
0.01455
R2
0.01455
0.01454
R1
0.01454
0.01454
PP
0.01453
0.01453
S1
0.01452
0.01452
S2
0.01451
0.01452
S3
0.0145
0.01451

สัญญาณตลาด Coin98

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-2.15M
$11.43 M
$13.58 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.11 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.44 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.45 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Coin98

การไหลเข้าสุทธิราคา C98USDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.05 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
C98/USDT
$0.01454
$0.01454$0.01454
+1.60%
4.54M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ C98 เป็น USD

จำนวน

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.01454 USD

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