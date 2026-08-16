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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bonk รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Bonk รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา BONK

BONK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BONK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BONK

โทเคโนมิกส์ BONK

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bonk (BONK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bonk (BONK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bonk ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BONK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bonk ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bonk (BONK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.000002349---4.90%-27.99%-60.36%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bonk

กระแสเงินทุน Bonk

การไหลเข้าสุทธิราคา BONKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.00
2026-08-15-$0.13 M0.00
2026-08-14-$0.58 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.19 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bonk

เทรดตลาด Bonk (BONK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bonk ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BONK/USDT
$0.000002349
$0.000002349$0.000002349
+0.04%
93.97B (USDT)
BONK/USDC
$0.000002348
$0.000002348$0.000002348
+0.08%
22.98B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BONK เป็น USD

จำนวน

BONK
BONK
USD
USD

1 BONK = 0.000002349 USD

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