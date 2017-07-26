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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Binance Coin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Binance Coin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Coin (BNB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Coin (BNB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Binance Coin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BNB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Binance Coin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin (BNB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$607.69--+0.87%+7.67%-5.31%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Binance Coin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Binance Coin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Binance Coin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
609.2666
609.2333
R2
609.2333
609.1951
R1
609.1666
609.1715
PP
609.1333
609.1333
S1
609.0666
609.0951
S2
609.0333
609.0715
S3
608.9666
609.0333

สัญญาณตลาด Binance Coin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.29M
$37.35 M
$37.64 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.29M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$14.66 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$13.37 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.49M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$46.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$46.78 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Binance Coin

การไหลเข้าสุทธิราคา BNBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$3.42 M607.18
2026-08-15$0.40 M611.71
2026-08-14$1.57 M606.75
2026-08-13-$1.55 M607.42
2026-08-12$0.67 M610.87

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Binance Coin (BNB) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BNB/USDT
$607.52
$607.52$607.52
-0.67%
12.98K (USDT)
BNB/USDC
$607.16
$607.16$607.16
-0.52%
57.61 (USDT)
BNB/USD1
$607.63
$607.63$607.63
-0.45%
448.50 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BNB เป็น USD

จำนวน

BNB
BNB
USD
USD

1 BNB = 607.69 USD

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