การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Coin (BNB) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin (BNB)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$607.69
|--
|+0.87%
|+7.67%
|-5.31%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Binance Coin
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Binance Coin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อทันที
|ขาย 0
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 14
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขาย
|ขาย 7
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 3
สัญญาณตลาด Binance Coin
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Binance Coin
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$3.42 M
|607.18
|2026-08-15
|$0.40 M
|611.71
|2026-08-14
|$1.57 M
|606.75
|2026-08-13
|-$1.55 M
|607.42
|2026-08-12
|$0.67 M
|610.87
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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