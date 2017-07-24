การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Cash Node (BCH) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node (BCH)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$203.9
|--
|-5.82%
|-8.57%
|-42.84%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitcoin Cash Node
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitcoin Cash Node จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ซื้อทันที
|ขาย 1
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 13
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|เป็นกลาง
|ขาย 5
|เป็นกลาง 3
|ซื้อ 4
สัญญาณตลาด Bitcoin Cash Node
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Bitcoin Cash Node
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.56 M
|204.30
|2026-08-15
|$8.01 M
|205.30
|2026-08-14
|-$2.02 M
|201.70
|2026-08-13
|-$0.53 M
|208.60
|2026-08-12
|$0.07 M
|213.70
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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