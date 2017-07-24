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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Cash Node (BCH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bitcoin Cash Node (BCH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bitcoin Cash Node ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BCH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bitcoin Cash Node ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node (BCH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$203.9---5.82%-8.57%-42.84%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bitcoin Cash Node

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bitcoin Cash Node

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bitcoin Cash Node จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 3
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 0ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 3ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
204.3066
204.2933
R2
204.2933
204.2856
R1
204.2866
204.2809
PP
204.2733
204.2733
S1
204.2666
204.2656
S2
204.2533
204.2609
S3
204.2466
204.2533

สัญญาณตลาด Bitcoin Cash Node

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.09M
$13.77 M
$13.69 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.20 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.73M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$10.20 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$9.47 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bitcoin Cash Node

การไหลเข้าสุทธิราคา BCHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.56 M204.30
2026-08-15$8.01 M205.30
2026-08-14-$2.02 M201.70
2026-08-13-$0.53 M208.60
2026-08-12$0.07 M213.70

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Bitcoin Cash Node (BCH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BCH/USDT
$204.1
$204.1$204.1
-0.53%
21.14K (USDT)
BCH/USDC
$203.7
$203.7$203.7
-0.67%
138.95 (USDT)
BCH/BTC
$0.00324
$0.00324$0.00324
-0.45%
43.19 (USDT)
BCH/USD1
$203.9
$203.9$203.9
-0.77%
263.32 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BCH เป็น USD

จำนวน

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 203.9 USD

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