ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Axie Infinity รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Axie Infinity รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AXS

ข้อมูลราคา AXS

AXS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AXS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AXS

โทเคโนมิกส์ AXS

การคาดการณ์ราคา AXS

ประวัติ AXS

AXS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AXSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AXS

AXS USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Axie Infinity (AXS) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Axie Infinity (AXS) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Axie Infinity ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AXS เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Axie Infinity ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Axie Infinity (AXS)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.8756---3.63%-7.22%-22.96%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Axie Infinity

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Axie Infinity

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Axie Infinity จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 1
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.8743
0.8742
R2
0.8742
0.8742
R1
0.8742
0.8742
PP
0.8741
0.8741
S1
0.8741
0.8741
S2
0.874
0.8741
S3
0.874
0.874

สัญญาณตลาด Axie Infinity

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.48M
$9.80 M
$10.28 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.53 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.52 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.47 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Axie Infinity

การไหลเข้าสุทธิราคา AXSUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.87
2026-08-15-$0.10 M0.88
2026-08-14$0.01 M0.87
2026-08-13-$0.07 M0.87
2026-08-12$0.07 M0.88

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Axie Infinity

เทรดตลาด Axie Infinity (AXS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Axie Infinity ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AXS/USDT
$0.8756
$0.8756$0.8756
-0.27%
69.43K (USDT)
AXS/USDC
$0.8734
$0.8734$0.8734
-0.29%
63.83K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AXS เป็น USD

จำนวน

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 0.8756 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม