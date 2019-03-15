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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล COSMOS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล COSMOS รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค COSMOS (ATOM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค COSMOS (ATOM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ COSMOS ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ATOM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ COSMOS ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา COSMOS (ATOM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.501--+8.45%-0.14%-25.92%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา COSMOS

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค COSMOS

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ COSMOS จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.502
1.502
R2
1.502
1.502
R1
1.502
1.502
PP
1.502
1.502
S1
1.502
1.502
S2
1.502
1.502
S3
1.502
1.502

สัญญาณตลาด COSMOS

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.48M
$15.36 M
$15.84 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.83M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$5.64 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.81 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.51M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$13.42 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$12.91 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน COSMOS

การไหลเข้าสุทธิราคา ATOMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.10 M1.49
2026-08-15$0.05 M1.48
2026-08-14-$0.04 M1.52
2026-08-13$0.69 M1.52
2026-08-12-$0.22 M1.41

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด COSMOS (ATOM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน COSMOS ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ATOM/USDT
$1.501
$1.501$1.501
+1.76%
242.01K (USDT)
ATOM/USDC
$1.5
$1.5$1.5
+1.97%
17.56K (USDT)
ATOM/BTC
$0.00002382
$0.00002382$0.00002382
+1.92%
5.69K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ATOM เป็น USD

จำนวน

ATOM
ATOM
USD
USD

1 ATOM = 1.501 USD

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