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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ARK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ARK รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ARK (ARK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ARK (ARK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ARK ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ARK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ARK ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ARK (ARK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.08885---7.58%-14.90%-45.09%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ARK

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ARK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ARK จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 17
ซื้อ 8
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 13ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 4ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0889
0.0889
R2
0.0889
0.0888
R1
0.0888
0.0888
PP
0.0888
0.0888
S1
0.0887
0.0887
S2
0.0887
0.0887
S3
0.0886
0.0887

สัญญาณตลาด ARK

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.06M
$8.38 M
$8.44 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ARK

การไหลเข้าสุทธิราคา ARKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.09
2026-08-15$0.00 M0.09
2026-08-14$0.00 M0.09
2026-08-13-$0.01 M0.09
2026-08-12-$0.01 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARK/USDT
$0.08884
$0.08884$0.08884
-2.21%
613.15K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ARK เป็น USD

จำนวน

ARK
ARK
USD
USD

1 ARK = 0.08885 USD

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