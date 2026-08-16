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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Arbitrum รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Arbitrum รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Arbitrum (ARB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Arbitrum (ARB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Arbitrum ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ARB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Arbitrum ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Arbitrum (ARB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.07382---4.45%-18.24%-36.49%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Arbitrum

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Arbitrum

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Arbitrum จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 5
ซื้อ 10
Moving Averages:ขายขาย 8เป็นกลาง 2ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0738
0.07379
R2
0.07379
0.07378
R1
0.07378
0.07378
PP
0.07377
0.07377
S1
0.07376
0.07376
S2
0.07375
0.07376
S3
0.07374
0.07375

สัญญาณตลาด Arbitrum

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.35M
$45.72 M
$46.07 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.38M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$5.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$5.36 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.13M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$18.34 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$18.47 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Arbitrum

การไหลเข้าสุทธิราคา ARBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.15 M0.07
2026-08-15-$0.16 M0.07
2026-08-14-$0.27 M0.07
2026-08-13-$0.78 M0.07
2026-08-12-$0.19 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Arbitrum

เทรดตลาด Arbitrum (ARB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Arbitrum ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARB/USDT
$0.07382
$0.07382$0.07382
-0.51%
2.19M (USDT)
ARB/USDC
$0.07372
$0.07372$0.07372
-0.44%
734.17K (USDT)
ARB/USD1
$0.07388
$0.07388$0.07388
-0.41%
740.44K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ARB เป็น USD

จำนวน

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07382 USD

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