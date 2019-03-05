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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AnkrNetwork รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AnkrNetwork รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค AnkrNetwork (ANKR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AnkrNetwork (ANKR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ AnkrNetwork ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ANKR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ AnkrNetwork ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา AnkrNetwork (ANKR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.003407---6.10%-3.52%-25.63%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AnkrNetwork

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค AnkrNetwork

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ AnkrNetwork จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 6
ซื้อ 10
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 2ซื้อ 7
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.003401
0.0034
R2
0.0034
0.0034
R1
0.0034
0.0034
PP
0.003399
0.003399
S1
0.003399
0.003399
S2
0.003398
0.003399
S3
0.003398
0.003398

สัญญาณตลาด AnkrNetwork

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.02M
$1.79 M
$1.77 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน AnkrNetwork

การไหลเข้าสุทธิราคา ANKRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ANKR/USDT
$0.003407
$0.003407$0.003407
-0.02%
16.92M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ANKR เป็น USD

จำนวน

ANKR
ANKR
USD
USD

1 ANKR = 0.003407 USD

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