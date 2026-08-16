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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AlpineF1TeamFanToken รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AlpineF1TeamFanToken รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ AlpineF1TeamFanToken ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ALPINE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ AlpineF1TeamFanToken ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3175---5.68%-1.22%-23.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AlpineF1TeamFanToken

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค AlpineF1TeamFanToken

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ AlpineF1TeamFanToken จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 6
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 2ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3182
0.3181
R2
0.3181
0.3181
R1
0.3181
0.3181
PP
0.318
0.318
S1
0.318
0.318
S2
0.3179
0.318
S3
0.3179
0.3179

สัญญาณตลาด AlpineF1TeamFanToken

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.11M
$5.91 M
$5.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.04 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน AlpineF1TeamFanToken

การไหลเข้าสุทธิราคา ALPINEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.05 M0.32
2026-08-15-$0.01 M0.31
2026-08-14$0.01 M0.31
2026-08-13$0.00 M0.32
2026-08-12$0.02 M0.32

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALPINE/USDT
$0.3175
$0.3175$0.3175
+0.95%
211.15K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ALPINE เป็น USD

จำนวน

ALPINE
ALPINE
USD
USD

1 ALPINE = 0.3175 USD

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