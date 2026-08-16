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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Adventure Gold รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Adventure Gold รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา AGLD

AGLD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AGLD

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โทเคโนมิกส์ AGLD

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Adventure Gold (AGLD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Adventure Gold (AGLD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Adventure Gold ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AGLD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Adventure Gold ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Adventure Gold (AGLD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1571---8.99%-7.16%-31.73%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Adventure Gold

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Adventure Gold

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Adventure Gold จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 0
เป็นกลาง 8
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 8ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1571
0.1571
R2
0.1571
0.157
R1
0.157
0.157
PP
0.157
0.157
S1
0.1569
0.1569
S2
0.1569
0.1569
S3
0.1568
0.1569

สัญญาณตลาด Adventure Gold

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.68M
$16.85 M
$17.52 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.15 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Adventure Gold

การไหลเข้าสุทธิราคา AGLDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.16
2026-08-15-$0.09 M0.16
2026-08-14$0.00 M0.16
2026-08-13$0.04 M0.16
2026-08-12$0.02 M0.16

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AGLD/USDT
$0.1571
$0.1571$0.1571
-2.11%
379.53K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AGLD เป็น USD

จำนวน

AGLD
AGLD
USD
USD

1 AGLD = 0.1571 USD

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