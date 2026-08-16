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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AaveToken รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล AaveToken รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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AAVE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AAVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AAVE

โทเคโนมิกส์ AAVE

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค AaveToken (AAVE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AaveToken (AAVE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ AaveToken ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AAVE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ AaveToken ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา AaveToken (AAVE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$86.01---5.79%-4.95%-3.58%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AaveToken

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค AaveToken

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ AaveToken จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 1
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 13เป็นกลาง 0ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
85.9666
85.9633
R2
85.9633
85.9595
R1
85.9566
85.9571
PP
85.9533
85.9533
S1
85.9466
85.9495
S2
85.9433
85.9471
S3
85.9366
85.9433

สัญญาณตลาด AaveToken

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-2.03M
$8.38 M
$10.42 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.64M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$17.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$16.82 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
2.71M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$50.78 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$48.08 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน AaveToken

การไหลเข้าสุทธิราคา AAVEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.12 M86.11
2026-08-15$0.01 M87.12
2026-08-14-$0.93 M86.28
2026-08-13$0.16 M87.11
2026-08-12$0.13 M89.50

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด AaveToken (AAVE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AAVE/USDT
$86.01
$86.01$86.01
-1.26%
735.72 (USDT)
AAVE/USDC
$85.93
$85.93$85.93
-1.30%
307.49 (USDT)
AAVE/USD1
$86.03
$86.03$86.03
-1.26%
627.54 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AAVE เป็น USD

จำนวน

AAVE
AAVE
USD
USD

1 AAVE = 86.01 USD

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