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ราคาปัจจุบัน 3place วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 3PLACE เท่ากับ 247,893 USD ติดตามการอัปเดตราคา 3PLACE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 3place วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 3PLACE เท่ากับ 247,893 USD ติดตามการอัปเดตราคา 3PLACE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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3place ราคา (3PLACE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 3PLACE เป็น USD

$0.0002499
$0.0002499$0.0002499
+0.27%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
3place (3PLACE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:45:25 (UTC+8)

ราคา 3place วันนี้

ราคาปัจจุบัน 3place (3PLACE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 27.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 3PLACE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 3PLACE.

3place มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 247,893 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 972.44M 3PLACE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 3PLACE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 3PLACE เคลื่อนไหว +4.96% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +97.31% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 121.80K.

3place (3PLACE) ข้อมูลการตลาด

$ 247.89K
$ 247.89K$ 247.89K

$ 121.80K
$ 121.80K$ 121.80K

$ 247.89K
$ 247.89K$ 247.89K

972.44M
972.44M 972.44M

972,444,259.307473
972,444,259.307473 972,444,259.307473

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 3place คือ $ 247.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 121.80K อุปทานหมุนเวียนของ 3PLACE คือ 972.44M โดยมีอุปทานรวมที่ 972444259.307473 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 247.89K

ประวัติราคา 3place USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
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$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.96%

+27.15%

+97.31%

+97.31%

ประวัติราคา 3place (3PLACE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 3place เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 3place เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 3place เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 3place เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+27.15%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา 3place

การคาดการณ์ราคา 3place (3PLACE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 3PLACE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 3place (3PLACE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 3place อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 3place จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 3PLACE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 3place

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เกี่ยวกับ 3place

ราคาปัจจุบันของ 3place ที่ซื้อขายอยู่คือเท่าไร?

3place มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 27.14%

มีกิจกรรมการซื้อขายมากแค่ไหนในวันนี้?

มูลค่ารวมของการซื้อขายทั้งหมดบนกระดานแลกเปลี่ยนหลักอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตลาดและสภาพคล่องที่ต่อเนื่อง

ตลาด 3PLACE มีสภาพคล่องมากเพียงใด?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 สะท้อนถึงความลึกของหนังสือคำสั่งซื้อ ประสิทธิภาพในการดำเนินการคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ และความแคบของสเปรดในคู่ซื้อขายหลัก

ช่วงการซื้อขายรายวันบ่งบอกอะไรบ้าง?

การเคลื่อนไหวของราคาระหว่าง ฿ และ ฿ เน้นถึงระดับความผันผวนในปัจจุบันและแรงฉุดภายในวัน

อันดับปัจจุบันของ 3place ในตลาดคืออะไร?

ขณะนี้ 3place อยู่ในอันดับที่ #4440 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿8005571.30936926020000

อุปทานมีบทบาทอย่างไรต่อเสถียรภาพของราคา?

อุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 972444259.307473 ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของราคา โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการสูงหรือขาดแคลน

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อโปรไฟล์สภาพคล่องของ 3place?

สภาพคล่องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้ทำตลาด ความหลากหลายของคู่ซื้อขาย ความลึกของกระดานแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของระบบนิเวศจากเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 3place

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:45:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 3place (3PLACE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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