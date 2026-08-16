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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล 1INCH รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล 1INCH รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1INCH

ข้อมูลราคา 1INCH

1INCH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ 1INCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 1INCH

โทเคโนมิกส์ 1INCH

การคาดการณ์ราคา 1INCH

ประวัติ 1INCH

1INCH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 1INCHเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 1INCH

1INCH USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค 1INCH (1INCH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค 1INCH (1INCH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ 1INCH ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ 1INCH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ 1INCH ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา 1INCH (1INCH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.08253---1.71%+15.62%-8.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา 1INCH

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค 1INCH

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ 1INCH จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 2
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 0ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 2ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0824
0.08239
R2
0.08239
0.08239
R1
0.08239
0.08239
PP
0.08238
0.08238
S1
0.08238
0.08238
S2
0.08237
0.08238
S3
0.08237
0.08237

สัญญาณตลาด 1INCH

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.02M
$1.95 M
$1.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.07 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.22 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.25 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน 1INCH

การไหลเข้าสุทธิราคา 1INCHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.07 M0.08
2026-08-15-$0.01 M0.08
2026-08-14-$0.02 M0.08
2026-08-13$0.00 M0.08
2026-08-12$0.03 M0.08

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
1INCH/USDT
$0.08253
$0.08253$0.08253
-0.27%
688.52K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ 1INCH เป็น USD

จำนวน

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.08253 USD

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