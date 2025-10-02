Odkrijte ključne vpoglede v TOMI (TOMI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za TOMI (TOMI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

Zdaj, ko razumete tokenomiko TOMI, raziščite ceno žetona TOMI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov TOMI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike TOMI (TOMI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TOMI? Naša stran za napovedovanje cen TOMI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen TOMI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati TOMI (TOMI)? MEXC podpira različne načine nakupa TOMI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.