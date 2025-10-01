Tokenomika AegisNetwork (AEGIS)

Odkrijte ključne vpoglede v AegisNetwork (AEGIS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:12:16 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen AegisNetwork (AEGIS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za AegisNetwork (AEGIS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 21.70M
$ 21.70M$ 21.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 2
$ 2$ 2
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.0217
$ 0.0217$ 0.0217

Informacije o AegisNetwork (AEGIS)

Aegis NetWorks is the First AI-Powered DePIN-Based Health Data Collaboration Platform. Aegis Network is the world’s first AI-powered health data collaboration platform built on a decentralized physical infrastructure network (DePIN). By deeply integrating wearable devices, blockchain technology, and medical-grade data processing, it creates a user-sovereign health data ecosystem.

Uradna spletna stran:
https://www.aegisnetwork.tech
Bela knjiga:
https://aegisnetwork.gitbook.io/aegisnetwork
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/address/0x0eC739BdB1F6f021FeB624218A9665D44c9D87a2

Tokenomika AegisNetwork (AEGIS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike AegisNetwork (AEGIS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov AEGIS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov AEGIS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko AEGIS, raziščite ceno žetona AEGIS v živo!

Zgodovina cen AegisNetwork (AEGIS)

Analiza zgodovine cen AEGIS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene AEGIS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal AEGIS? Naša stran za napovedovanje cen AEGIS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

