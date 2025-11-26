Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND)
Tokenomika in analiza cen PlayMindProtocol (PMIND)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PlayMindProtocol (PMIND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o PlayMindProtocol (PMIND)
PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.
Tokenomika PlayMindProtocol (PMIND): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike PlayMindProtocol (PMIND) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov PMIND, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PMIND.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko PMIND, raziščite ceno žetona PMIND v živo!
Kako kupiti PMIND
Želite v svoj portfelj dodati PlayMindProtocol (PMIND)? MEXC podpira različne načine nakupa PMIND, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen PlayMindProtocol (PMIND)
Analiza zgodovine cen PMIND pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene PMIND
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PMIND? Naša stran za napovedovanje cen PMIND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite PlayMindProtocol (PMIND)
Znesek
1 PMIND = 0 USD
Trgujte PlayMindProtocol (PMIND)
VROČE
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Najboljši volumen
Kriptovalute z največjim volumnom trgovanja
Na novo dodano
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Najboljši dobitniki
24-h top dobičkonosne kriptovalute, na katere bi moral biti pozoren vsak trgovec