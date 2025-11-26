Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za PlayMindProtocol (PMIND), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

PlayMind is a decentralized smart yield protocol on BNB Chain, purpose-built for GameFi and NFT economies. By fusing AI automation, multi-chain DeFi strategies, and DAO governance, PlayMind transforms the way users earn, hedge, and deploy assets across the GameFi universe. From fragmented farms to intelligent optimization — PlayMind is the next-gen infrastructure for programmable GameFi returns.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PMIND? Naša stran za napovedovanje cen PMIND združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen PMIND pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

