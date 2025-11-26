Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)

Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS)

Odkrijte ključne vpoglede v Lunarbits (LUNARBITS), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:44:24 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Lunarbits (LUNARBITS)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lunarbits (LUNARBITS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 222.22M
$ 222.22M
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.54M
$ 2.54M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.6
$ 1.6
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.011448
$ 0.011448

Informacije o Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Uradna spletna stran:
https://lunarbits222.com/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1cyLoTTBg2hYJwNnzuhVk2SHs5bKeuAlG/view
Raziskovalec blokov:
https://luminex.io/rune/LUNARBITS%E2%80%A2ON%E2%80%A2THE%E2%80%A2MOON

Tokenomika Lunarbits (LUNARBITS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Lunarbits (LUNARBITS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LUNARBITS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LUNARBITS.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LUNARBITS, raziščite ceno žetona LUNARBITS v živo!

Kako kupiti LUNARBITS

Želite v svoj portfelj dodati Lunarbits (LUNARBITS)? MEXC podpira različne načine nakupa LUNARBITS, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Lunarbits (LUNARBITS)

Analiza zgodovine cen LUNARBITS pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LUNARBITS

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LUNARBITS? Naša stran za napovedovanje cen LUNARBITS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

