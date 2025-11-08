BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Lunarbits v živo je 0.113104 USD. Tržna kapitalizacija LUNARBITS je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz LUNARBITS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$0.113104
Lunarbits (LUNARBITS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:36 (UTC+8)

Današnja cena Lunarbits

Današnja cena kriptovalute Lunarbits (LUNARBITS) v živo je $ 0.113104, s spremembo 41.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUNARBITS v USD je $ 0.113104 na LUNARBITS.

Kriptovaluta Lunarbits je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNARBITS. V zadnjih 24 urah se je LUNARBITS trgovalo med $ 0.044823 (najnižje) in $ 0.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUNARBITS premaknil +23.82% v zadnji uri in +947.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.09K.

Tržne informacije Lunarbits (LUNARBITS)

$ 8.09K
$ 8.09K

$ 25.13M
$ 25.13M

222,222,222
222,222,222

BTCRUNES

Trenutna tržna kapitalizacija Lunarbits je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.09K. Obstoječa ponudba LUNARBITS je --, skupna ponudba pa znaša 222222222. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.13M.

Zgodovina cene Lunarbits, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.044823
$ 0.044823
24H Nizka
$ 0.12
$ 0.12
24H Visoka

$ 0.044823
$ 0.044823

$ 0.12
$ 0.12

+23.82%

+41.56%

+947.25%

+947.25%

Zgodovina cen Lunarbits (LUNARBITS) v USD

Sledite spremembam cen Lunarbits za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.03320572+41.56%
30 dni$ +0.095804+553.78%
60 dni$ +0.038404+51.41%
90 dni$ -0.126896-52.88%
Današnja sprememba cene Lunarbits

Danes je LUNARBITS zabeležil spremembo $ +0.03320572 (+41.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Lunarbits

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.095804 (+553.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Lunarbits

Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUNARBITS spremenil za $ +0.038404 (+51.41%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Lunarbits

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.126896 (-52.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lunarbits (LUNARBITS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Lunarbits.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lunarbits

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lunarbits, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lunarbits?

Lunarbits (LUNARBITS) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact price movements.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect pricing dynamics.

Technology Updates: Development progress, partnerships, and platform improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and market stability.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and online discussions create price volatility.

Bitcoin Correlation: Most altcoins, including LUNARBITS, often follow Bitcoin's price trends and market cycles.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lunarbits?

People want to know Lunarbits (LUNARBITS) price today for several key reasons:

1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively
2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses
3. Market timing - Identify optimal entry or exit points based on price movements
4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing

Napoved cene za kriptovaluto Lunarbits

Napoved cene Lunarbits (LUNARBITS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNARBITS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lunarbits (LUNARBITS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Lunarbits lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Lunarbits

LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lunarbits

Kaj je Lunarbits (LUNARBITS)

Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.

Lunarbits Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Lunarbits razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Lunarbits spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lunarbits

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lunarbits?
Če bi kriptovaluta Lunarbits rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lunarbits.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:36 (UTC+8)

