Današnja cena kriptovalute Lunarbits (LUNARBITS) v živo je $ 0.113104, s spremembo 41.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUNARBITS v USD je $ 0.113104 na LUNARBITS.
Kriptovaluta Lunarbits je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNARBITS. V zadnjih 24 urah se je LUNARBITS trgovalo med $ 0.044823 (najnižje) in $ 0.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je LUNARBITS premaknil +23.82% v zadnji uri in +947.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.09K.
Tržne informacije Lunarbits (LUNARBITS)
BTCRUNES
Trenutna tržna kapitalizacija Lunarbits je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.09K. Obstoječa ponudba LUNARBITS je --, skupna ponudba pa znaša 222222222. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 25.13M.
Zgodovina cene Lunarbits, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
+23.82%
+41.56%
+947.25%
+947.25%
Zgodovina cen Lunarbits (LUNARBITS) v USD
Sledite spremembam cen Lunarbits za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.03320572
+41.56%
30 dni
$ +0.095804
+553.78%
60 dni
$ +0.038404
+51.41%
90 dni
$ -0.126896
-52.88%
Današnja sprememba cene Lunarbits
Danes je LUNARBITS zabeležil spremembo $ +0.03320572 (+41.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Lunarbits
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.095804 (+553.78%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Lunarbits
Če pogled razširimo na 60 dni, se je LUNARBITS spremenil za $ +0.038404 (+51.41%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Lunarbits
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.126896 (-52.88%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Lunarbits (LUNARBITS) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Lunarbits
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Lunarbits, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Lunarbits?
Lunarbits (LUNARBITS) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect pricing dynamics.
Technology Updates: Development progress, partnerships, and platform improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor sentiment and market stability.
Social Media: Community engagement, influencer opinions, and online discussions create price volatility.
Bitcoin Correlation: Most altcoins, including LUNARBITS, often follow Bitcoin's price trends and market cycles.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Lunarbits?
People want to know Lunarbits (LUNARBITS) price today for several key reasons:
1. Trading decisions - Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively 2. Portfolio tracking - Monitor investment performance and calculate gains/losses 3. Market timing - Identify optimal entry or exit points based on price movements 4. Risk management - Assess exposure and make informed decisions about position sizing
Napoved cene za kriptovaluto Lunarbits
Napoved cene Lunarbits (LUNARBITS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNARBITS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Lunarbits (LUNARBITS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Lunarbits lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Lunarbits v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen LUNARBITS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Lunarbits.
O Lunarbits
LUNARBITS is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to facilitate transactions and store value, similar to how traditional currencies function, but with the added benefits of blockchain technology such as decentralization, transparency, and security. LUNARBITS operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. The asset's issuance model is pre-determined and transparent, with a fixed supply that is gradually released into circulation. Typical uses for LUNARBITS include peer-to-peer transactions, online purchases, and as a potential store of value. Its role in the wider crypto ecosystem is to provide a digital alternative to traditional currencies, leveraging the benefits of blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Lunarbits
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Lunarbits? Nakup LUNARBITS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Lunarbits. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Lunarbits (LUNARBITS).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Lunarbits bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Lunarbits
Z lastništvom kriptovalute Lunarbits se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Lunarbits (LUNARBITS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Lunarbits were launched on the SpaceX Falcon 9 in a private payload (Lunaprise Mission) curated by Lunarbits founders at Space Blue and now their twins are inscribed bitcoin ordinal runes token reward for the Space Blue artist ecosystem which includes artists from Justin Timberlake, KPop stars, Taylor Swift, professional athletes, and 222 content projects that reaches a fan base of over 2.5 billion worldwide, all whose memorabilia and music is now archived in the first museum on the moon and will be monetized to collectors and fans worldwide.
Lunarbits Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Lunarbits razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Lunarbits
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Lunarbits?
Če bi kriptovaluta Lunarbits rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Lunarbits.
Koliko je kriptovaluta Lunarbits vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Lunarbits je $ 0.113104. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Lunarbits še vedno dobra naložba?
Lunarbits ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v LUNARBITS, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Lunarbits?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Lunarbits v vrednosti $ 8.09K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Lunarbits?
Cena kriptovalute LUNARBITS se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Lunarbits v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena LUNARBITS.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Lunarbits?
Na ceno LUNARBITS vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,351.83
+1.53%
ETH
3,456.12
+4.81%
SOL
161.88
+4.16%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1102
+1.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za LUNARBITS na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par LUNARBITS/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Lunarbits gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Lunarbits letos rasla?
Cena kriptovalute Lunarbits bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Lunarbits (LUNARBITS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:19:36 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.