Današnja cena Lunarbits

Današnja cena kriptovalute Lunarbits (LUNARBITS) v živo je $ 0.113104, s spremembo 41.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LUNARBITS v USD je $ 0.113104 na LUNARBITS.

Kriptovaluta Lunarbits je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- LUNARBITS. V zadnjih 24 urah se je LUNARBITS trgovalo med $ 0.044823 (najnižje) in $ 0.12 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je LUNARBITS premaknil +23.82% v zadnji uri in +947.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.09K.

Tržne informacije Lunarbits (LUNARBITS)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 8.09K$ 8.09K $ 8.09K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 25.13M$ 25.13M $ 25.13M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 222,222,222 222,222,222 222,222,222 Javna veriga blokov BTCRUNES

