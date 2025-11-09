Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lunarbits zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.119566.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lunarbits zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.125544.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LUNARBITS za leto 2027 $ 0.131821 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena LUNARBITS za leto 2028 $ 0.138412 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNARBITS v letu 2029 $ 0.145333 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena LUNARBITS v letu 2030 $ 0.152599 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Lunarbits lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.248569.

Leta 2050 bi se cena Lunarbits lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.404892.