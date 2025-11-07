Triceps මිල (TRIX)
-0.87%
+0.49%
-35.90%
-35.90%
Triceps (TRIX) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TRIX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRIXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TRIX පසුගිය පැය තුල, -0.87% කින්, පැය 24 තුල, +0.49% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -35.90% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Triceps හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 26.97K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00B සමඟින් TRIX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 26.97K කි.
අද දිනය තුළ, Tricepsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Tricepsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Tricepsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Tricepsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.49%
|දින 30 යි
|$ 0
|-67.63%
|දින 60 යි
|$ 0
|-58.08%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Triceps TRIX is a community-driven token with the charm of a memecoin, built on the BNB Chain.
TRIX It acts as a liquidity generator and provides automatic rewards in $BICS tokens for every holder of just a minimum of 1 million TRIX (1,000,000) tokens. Once a TRIX holder accumulates 50 million BICS tokens, they become automatically eligible for Bitcoin rewards, distributed from the trading fees of the $BICS Ecosystem
TRIX is fully decentralized, with 100% of the supply pooled in PancakeSwap! Lp tokens are burned and the contract is renounced, ensuring long-term transparency and community trust. It was created by a group of passionate BICS supporters who are deeply committed to the project and its future!
TricepsTRIX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TRIX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
