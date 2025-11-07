හුවමාරුවDEX+
සජීවී Onocoy Token සඳහා අද මිල 0.02077198 USD කි. ONO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ONO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ONO ගැන වැඩි විස්තර

ONO මිල තොරතුරු

ONO යනු කුමක්ද

ONO ධවල පත්‍රිකාව

ONO නිල වෙබ් අඩවිය

ONO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ONO මිල පුරෝකථනය

Onocoy Token ලාංඡනය

Onocoy Token මිල (ONO)

1 ONO සිට USD සජීවී මිල:

$0.02077198
$0.02077198$0.02077198
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Onocoy Token (ONO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:41 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02031351
$ 0.02031351$ 0.02031351
පැය 24 පහළ
$ 0.0224881
$ 0.0224881$ 0.0224881
24H ඉහළ

$ 0.02031351
$ 0.02031351$ 0.02031351

$ 0.0224881
$ 0.0224881$ 0.0224881

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.01903203
$ 0.01903203$ 0.01903203

--

-0.05%

-6.31%

-6.31%

Onocoy Token (ONO) තත්‍ය කාලීන මිල $0.02077198. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02031351 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0224881 ක උපරිම අගයක් අතර ONO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ONOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.084078 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01903203 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ONO පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.31% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Onocoy Token (ONO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

--
----

$ 16.82M
$ 16.82M$ 16.82M

402.13M
402.13M 402.13M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

Onocoy Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.35M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 402.13M සමඟින් ONO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 809830461.9629699 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.82M කි.

Onocoy Token (ONO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Onocoy Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Onocoy Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0068909735 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Onocoy Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0102966206 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Onocoy Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.02511042238428205 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.05%
දින 30 යි$ -0.0068909735-33.17%
දින 60 යි$ -0.0102966206-49.56%
දින 90 යි$ -0.02511042238428205-54.72%

Onocoy Token (ONO) යනු කුමක්ද

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Onocoy Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Onocoy Token (ONO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Onocoy Token (ONO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Onocoy Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Onocoy Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ONO දේශීය මුදල් වෙත

Onocoy Token (ONO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Onocoy TokenONO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ONO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Onocoy Token (ONO) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Onocoy Token (ONO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ONO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02077198 USD වේ.
ONO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ONO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02077198 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Onocoy Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ONO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.35M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ONO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ONO හි සංසරණ සැපයුම 402.13M USD වේ.
ONO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.084078 USD ක ATH මිලක් ONO අත්කර ගති.
ONO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01903203 USD ක ATL මිලක් ONO අත්කර ගති.
ONO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ONO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ONO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ONO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ONO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:05:41 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

