සජීවී Compound USDC සඳහා අද මිල 0.02526798 USD කි. CUSDC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CUSDC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Compound USDC සඳහා අද මිල 0.02526798 USD කි. CUSDC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි CUSDC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

CUSDC ගැන වැඩි විස්තර

CUSDC මිල තොරතුරු

CUSDC යනු කුමක්ද

CUSDC නිල වෙබ් අඩවිය

CUSDC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

CUSDC මිල පුරෝකථනය

Compound USDC ලාංඡනය

Compound USDC මිල (CUSDC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 CUSDC සිට USD සජීවී මිල:

$0.02526798
$0.02526798$0.02526798
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Compound USDC (CUSDC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:44:21 (UTC+8)

Compound USDC (CUSDC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02521155
$ 0.02521155$ 0.02521155
පැය 24 පහළ
$ 0.02530666
$ 0.02530666$ 0.02530666
24H ඉහළ

$ 0.02521155
$ 0.02521155$ 0.02521155

$ 0.02530666
$ 0.02530666$ 0.02530666

$ 0.220912
$ 0.220912$ 0.220912

$ 0.00620705
$ 0.00620705$ 0.00620705

-0.00%

+0.01%

+0.04%

+0.04%

Compound USDC (CUSDC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.02526798. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02521155 ක අවම අගයක් සහ $ 0.02530666 ක උපරිම අගයක් අතර CUSDC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. CUSDCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.220912 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00620705 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව CUSDC පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Compound USDC (CUSDC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 32.04M
$ 32.04M$ 32.04M

--
----

$ 32.04M
$ 32.04M$ 32.04M

1.27B
1.27B 1.27B

1,268,815,440.789934
1,268,815,440.789934 1,268,815,440.789934

Compound USDC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 32.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.27B සමඟින් CUSDC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1268815440.789934 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 32.04M කි.

Compound USDC (CUSDC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Compound USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Compound USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000498284 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Compound USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000838063 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Compound USDCහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000174066697615464 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.01%
දින 30 යි$ +0.0000498284+0.20%
දින 60 යි$ +0.0000838063+0.33%
දින 90 යි$ +0.000174066697615464+0.69%

Compound USDC (CUSDC) යනු කුමක්ද

Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Compound USDC (CUSDC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Compound USDC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Compound USDC (CUSDC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Compound USDC (CUSDC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Compound USDC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Compound USDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

CUSDC දේශීය මුදල් වෙත

Compound USDC (CUSDC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Compound USDCCUSDC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් CUSDC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Compound USDC (CUSDC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Compound USDC (CUSDC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද CUSDC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02526798 USD වේ.
CUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
CUSDC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02526798 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Compound USDC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
CUSDC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 32.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
CUSDC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
CUSDC හි සංසරණ සැපයුම 1.27B USD වේ.
CUSDC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.220912 USD ක ATH මිලක් CUSDC අත්කර ගති.
CUSDC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00620705 USD ක ATL මිලක් CUSDC අත්කර ගති.
CUSDC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
CUSDC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී CUSDC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව CUSDC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා CUSDC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:44:21 (UTC+8)

වියාචනය

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

