Lorenzo Protocol (BANK) යනු කුමක්ද

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

MEXC වෙතින් Lorenzo Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Lorenzo Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Lorenzo Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BANK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lorenzo Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Lorenzo Protocol මිල ඉතිහාසය

BANKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BANKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Lorenzo Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Lorenzo Protocol (BANK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

BANK දේශීය මුදල් වෙත

1BANK සිට VNDවෙත ₫ 1,385.2216 1BANK සිට AUDවෙත A$ 0.0805392 1BANK සිට GBPවෙත £ 0.0384272 1BANK සිට EURවෙත € 0.0452704 1BANK සිට USDවෙත $ 0.05264 1BANK සිට MYRවෙත RM 0.2226672 1BANK සිට TRYවෙත ₺ 2.0619088 1BANK සිට JPYවෙත ¥ 7.5922672 1BANK සිට RUBවෙත ₽ 4.18488 1BANK සිට INRවෙත ₹ 4.4991408 1BANK සිට IDRවෙත Rp 849.0321392 1BANK සිට KRWවෙත ₩ 72.0104672 1BANK සිට PHPවෙත ₱ 2.9420496 1BANK සිට EGPවෙත £E. 2.6062064 1BANK සිට BRLවෙත R$ 0.2910992 1BANK සිට CADවෙත C$ 0.0715904 1BANK සිට BDTවෙත ৳ 6.4347136 1BANK සිට NGNවෙත ₦ 81.1092912 1BANK සිට UAHවෙත ₴ 2.1856128 1BANK සිට VESවෙත Bs 5.21136 1BANK සිට PKRවෙත Rs 14.8613248 1BANK සිට KZTවෙත ₸ 26.8158688 1BANK සිට THBවෙත ฿ 1.7139584 1BANK සිට TWDවෙත NT$ 1.5697248 1BANK සිට AEDවෙත د.إ 0.1931888 1BANK සිට CHFවෙත Fr 0.0426384 1BANK සිට HKDවෙත HK$ 0.4126976 1BANK සිට MADවෙත .د.م 0.4800768 1BANK සිට MXNවෙත $ 0.994896

Lorenzo Protocol සම්පත්

Lorenzo Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Lorenzo Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Lorenzo Protocol (BANK) හි මිල කීයද? Lorenzo Protocol (BANK)හි සජීවී මිල 0.05264 USD වේ. Lorenzo Protocol (BANK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Lorenzo Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 22.39M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BANKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05264 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Lorenzo Protocol (BANK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Lorenzo Protocol (BANK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 425.25M USD වේ. Lorenzo Protocol (BANK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Lorenzo Protocol (BANK) හි ඉහළම මිල 0.09173 USD වේ. Lorenzo Protocol (BANK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Lorenzo Protocol (BANK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 65.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

