Parcl (PRCL) යනු කුමක්ද

Parcl is a decentralized exchange (DEX) for trading global real estate markets through perpetual futures.

Parcl මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Parcl,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PRCL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Parclමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Parcl මිල ඉතිහාසය

PRCLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PRCLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Parcl මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Parcl (PRCL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PRCL දේශීය මුදල් වෙත

Parcl සම්පත්

Parcl පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Parcl පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Parcl (PRCL) හි මිල කීයද? Parcl (PRCL)හි සජීවී මිල 0.11763 USD වේ. Parcl (PRCL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Parcl හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 48.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PRCLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.11763 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Parcl (PRCL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Parcl (PRCL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 412.28M USD වේ. Parcl (PRCL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Parcl (PRCL) හි ඉහළම මිල 3 USD වේ. Parcl (PRCL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Parcl (PRCL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 334.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

