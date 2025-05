NFT (NFT) යනු කුමක්ද

APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent.

MEXC වෙතින් NFT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NFT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NFT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NFT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NFT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NFT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NFT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NFT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NFTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NFT මිල ඉතිහාසය

NFTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NFTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NFT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NFT (NFT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NFT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NFT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NFT දේශීය මුදල් වෙත

1NFT සිට VNDවෙත ₫ 0.0110897325 1NFT සිට AUDවෙත A$ 0.000000670375 1NFT සිට GBPවෙත £ 0.000000324375 1NFT සිට EURවෙත € 0.000000384925 1NFT සිට USDවෙත $ 0.0000004325 1NFT සිට MYRවෙත RM 0.0000018511 1NFT සිට TRYවෙත ₺ 0.0000167637 1NFT සිට JPYවෙත ¥ 0.0000629893 1NFT සිට RUBවෙත ₽ 0.000034760025 1NFT සිට INRවෙත ₹ 0.000037022 1NFT සිට IDRවෙත Rp 0.0070901628 1NFT සිට KRWවෙත ₩ 0.000602364375 1NFT සිට PHPවෙත ₱ 0.000024129175 1NFT සිට EGPවෙත £E. 0.0000217807 1NFT සිට BRLවෙත R$ 0.000002434975 1NFT සිට CADවෙත C$ 0.000000601175 1NFT සිට BDTවෙත ৳ 0.000052449275 1NFT සිට NGNවෙත ₦ 0.000692 1NFT සිට UAHවෙත ₴ 0.00001793145 1NFT සිට VESවෙත Bs 0.00003979 1NFT සිට PKRවෙත Rs 0.000121519525 1NFT සිට KZTවෙත ₸ 0.00022077395 1NFT සිට THBවෙත ฿ 0.00001441955 1NFT සිට TWDවෙත NT$ 0.000013048525 1NFT සිට AEDවෙත د.إ 0.000001587275 1NFT සිට CHFවෙත Fr 0.000000358975 1NFT සිට HKDවෙත HK$ 0.0000033735 1NFT සිට MADවෙත .د.م 0.000004035225 1NFT සිට MXNවෙත $ 0.00000838185

NFT සම්පත්

NFT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NFT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NFT (NFT) හි මිල කීයද? NFT (NFT)හි සජීවී මිල 0.0000004325 USD වේ. NFT (NFT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NFT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 432.50M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NFTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000004325 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NFT (NFT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NFT (NFT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 999.99T USD වේ. NFT (NFT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NFT (NFT) හි ඉහළම මිල 0.0000078065 USD වේ. NFT (NFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NFT (NFT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 184.99K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.