Movement (MOVE) යනු කුමක්ද

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

MEXC වෙතින් Movement ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Movement ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MOVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Movement ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Movement මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Movement මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Movement,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MOVE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Movementමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Movement මිල ඉතිහාසය

MOVEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MOVEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Movement මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Movement (MOVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Movement මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Movement MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MOVE දේශීය මුදල් වෙත

1MOVE සිට VNDවෙත ₫ 5,364.0972 1MOVE සිට AUDවෙත A$ 0.32426 1MOVE සිට GBPවෙත £ 0.1569 1MOVE සිට EURවෙත € 0.186188 1MOVE සිට USDවෙත $ 0.2092 1MOVE සිට MYRවෙත RM 0.895376 1MOVE සිට TRYවෙත ₺ 8.108592 1MOVE සිට JPYවෙත ¥ 30.503452 1MOVE සිට RUBවෙත ₽ 16.813404 1MOVE සිට INRවෙත ₹ 17.913796 1MOVE සිට IDRවෙත Rp 3,429.507648 1MOVE සිට KRWවෙත ₩ 291.3633 1MOVE සිට PHPවෙත ₱ 11.671268 1MOVE සිට EGPවෙත £E. 10.547864 1MOVE සිට BRLවෙත R$ 1.177796 1MOVE සිට CADවෙත C$ 0.290788 1MOVE සිට BDTවෙත ৳ 25.369684 1MOVE සිට NGNවෙත ₦ 334.72 1MOVE සිට UAHවෙත ₴ 8.673432 1MOVE සිට VESවෙත Bs 19.2464 1MOVE සිට PKRවෙත Rs 58.778924 1MOVE සිට KZTවෙත ₸ 106.788232 1MOVE සිට THBවෙත ฿ 6.981004 1MOVE සිට TWDවෙත NT$ 6.313656 1MOVE සිට AEDවෙත د.إ 0.767764 1MOVE සිට CHFවෙත Fr 0.173636 1MOVE සිට HKDවෙත HK$ 1.63176 1MOVE සිට MADවෙත .د.م 1.951836 1MOVE සිට MXNවෙත $ 4.052204

Movement සම්පත්

Movement පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Movement පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Movement (MOVE) හි මිල කීයද? Movement (MOVE)හි සජීවී මිල 0.2092 USD වේ. Movement (MOVE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Movement හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 533.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MOVEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2092 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Movement (MOVE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Movement (MOVE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.55B USD වේ. Movement (MOVE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Movement (MOVE) හි ඉහළම මිල 1.5 USD වේ. Movement (MOVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Movement (MOVE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 3.76M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

