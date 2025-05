Massa (MAS) යනු කුමක්ද

Massa offers a genuinely decentralized L1 blockchain solution, with autonomous smart contracts (can wake up with on-chain conditions), fully on-chain web hosting, high performance up to 10000 TPS, and true decentralization (Nakamoto coefficient > 1000). We are addressing the many issues we have seen with current blockchain related to centralization leading to hacks, abuses of power and censorship. Massa is going back to the roots of the Nakamoto's vision, with no compromise, enabling the true mass adoption of Web3 and trustless DeFi, gaming or governance applications.

MEXC වෙතින් Massa ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Massa ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Massa ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Massa මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Massa මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Massa,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Massaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Massa මිල ඉතිහාසය

MASහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MASහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Massa මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Massa (MAS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Massa මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Massa MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAS දේශීය මුදල් වෙත

1MAS සිට VNDවෙත ₫ 572.56353 1MAS සිට AUDවෙත A$ 0.0346115 1MAS සිට GBPවෙත £ 0.0167475 1MAS සිට EURවෙත € 0.0198737 1MAS සිට USDවෙත $ 0.02233 1MAS සිට MYRවෙත RM 0.0955724 1MAS සිට TRYවෙත ₺ 0.8655108 1MAS සිට JPYවෙත ¥ 3.2554907 1MAS සිට RUBවෙත ₽ 1.7946621 1MAS සිට INRවෙත ₹ 1.9130111 1MAS සිට IDRවෙත Rp 366.0655152 1MAS සිට KRWවෙත ₩ 31.143651 1MAS සිට PHPවෙත ₱ 1.2457907 1MAS සිට EGPවෙත £E. 1.1258786 1MAS සිට BRLවෙත R$ 0.1257179 1MAS සිට CADවෙත C$ 0.0310387 1MAS සිට BDTවෙත ৳ 2.7079591 1MAS සිට NGNවෙත ₦ 35.728 1MAS සිට UAHවෙත ₴ 0.9258018 1MAS සිට VESවෙත Bs 2.05436 1MAS සිට PKRවෙත Rs 6.2740601 1MAS සිට KZTවෙත ₸ 11.3985718 1MAS සිට THBවෙත ฿ 0.7460453 1MAS සිට TWDවෙත NT$ 0.6739194 1MAS සිට AEDවෙත د.إ 0.0819511 1MAS සිට CHFවෙත Fr 0.0185339 1MAS සිට HKDවෙත HK$ 0.174174 1MAS සිට MADවෙත .د.م 0.2083389 1MAS සිට MXNවෙත $ 0.4327554

Massa සම්පත්

Massa පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Massa පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Massa (MAS) හි මිල කීයද? Massa (MAS)හි සජීවී මිල 0.02233 USD වේ. Massa (MAS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Massa හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MASහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02233 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Massa (MAS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Massa (MAS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Massa (MAS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Massa (MAS) හි ඉහළම මිල 0.199 USD වේ. Massa (MAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Massa (MAS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 48.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

