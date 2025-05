Jable (JAB) යනු කුමක්ද

Football X is a next-generation prediction platform powered by Football AI, seamlessly blending AI-driven performance metrics with fans' intellectual curiosity to redefine the football experience. Football X creates a dynamic foundation for innovative digital interactions by providing advanced insights and engaging predictions. Building on this foundation, the Jable Token (JAB) emerges as a groundbreaking blockchain payment solution exclusively designed for trading digital content generated by Football AI. It facilitates the consumption of Football AI-generated digital football content and empowers fans by recognizing their intellectual property rights on fan-centered, AI-driven platforms (e.g., customizing or remixing predictions, etc.)Additionally, it paves the way for future expansion to leagues, clubs, and media services.

MEXC වෙතින් Jable ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Jable ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට JAB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Jable ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Jable මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Jable මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Jable,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JAB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Jableමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Jable මිල ඉතිහාසය

JABහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JABහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Jable මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Jable (JAB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Jable මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Jable MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JAB දේශීය මුදල් වෙත

1JAB සිට VNDවෙත ₫ 40.435857 1JAB සිට AUDවෙත A$ 0.00244435 1JAB සිට GBPවෙත £ 0.00118275 1JAB සිට EURවෙත € 0.00140353 1JAB සිට USDවෙත $ 0.001577 1JAB සිට MYRවෙත RM 0.00674956 1JAB සිට TRYවෙත ₺ 0.06112452 1JAB සිට JPYවෙත ¥ 0.23030508 1JAB සිට RUBවෙත ₽ 0.12674349 1JAB සිට INRවෙත ₹ 0.13516467 1JAB සිට IDRවෙත Rp 26.28332282 1JAB සිට KRWවෙත ₩ 2.2055922 1JAB සිට PHPවෙත ₱ 0.08798083 1JAB සිට EGPවෙත £E. 0.07949657 1JAB සිට BRLවෙත R$ 0.00887851 1JAB සිට CADවෙත C$ 0.00219203 1JAB සිට BDTවෙත ৳ 0.19124279 1JAB සිට NGNවෙත ₦ 2.5232 1JAB සිට UAHවෙත ₴ 0.06538242 1JAB සිට VESවෙත Bs 0.145084 1JAB සිට PKRවෙත Rs 0.44308969 1JAB සිට KZTවෙත ₸ 0.80499542 1JAB සිට THBවෙත ฿ 0.0526718 1JAB සිට TWDවෙත NT$ 0.0476254 1JAB සිට AEDවෙත د.إ 0.00578759 1JAB සිට CHFවෙත Fr 0.00132468 1JAB සිට HKDවෙත HK$ 0.0123006 1JAB සිට MADවෙත .د.م 0.01471341 1JAB සිට MXNවෙත $ 0.03057803

Jable සම්පත්

Jable පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Jable පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Jable (JAB) හි මිල කීයද? Jable (JAB)හි සජීවී මිල 0.001577 USD වේ. Jable (JAB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Jable හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JABහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001577 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Jable (JAB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Jable (JAB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Jable (JAB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Jable (JAB) හි ඉහළම මිල 0.17023 USD වේ. Jable (JAB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Jable (JAB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.95K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

