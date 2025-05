GORA (GORA) යනු කුමක්ද

Goracle is a decentralized blockchain oracle originally built on the Algorand blockchain. We empower developers and enterprises to create cutting-edge and reliable decentralized applications by bridging the divide between traditional systems and blockchain networks.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

GORA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ GORA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. GORA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ GORAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

GORA මිල ඉතිහාසය

GORAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් GORAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ GORA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

GORA (GORA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

GORA දේශීය මුදල් වෙත

GORA සම්පත්

GORA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: GORA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද GORA (GORA) හි මිල කීයද? GORA (GORA)හි සජීවී මිල 0.0309 USD වේ. GORA (GORA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? GORA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ GORAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0309 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. GORA (GORA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? GORA (GORA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. GORA (GORA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, GORA (GORA) හි ඉහළම මිල 0.8479 USD වේ. GORA (GORA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? GORA (GORA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

