Decred (DCR) යනු කුමක්ද

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

MEXC වෙතින් Decred ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Decred ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට DCR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Decred ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Decred මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Decred මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Decred,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. DCR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Decredමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Decred මිල ඉතිහාසය

DCRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් DCRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Decred මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Decred (DCR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Decred මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Decred MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

DCR දේශීය මුදල් වෙත

1DCR සිට VNDවෙත ₫ 365,076.558 1DCR සිට AUDවෙත A$ 22.0689 1DCR සිට GBPවෙත £ 10.6785 1DCR සිට EURවෙත € 12.67182 1DCR සිට USDවෙත $ 14.238 1DCR සිට MYRවෙත RM 60.93864 1DCR සිට TRYවෙත ₺ 551.15298 1DCR සිට JPYවෙත ¥ 2,076.89706 1DCR සිට RUBවෙත ₽ 1,146.01662 1DCR සිට INRවෙත ₹ 1,216.92186 1DCR සිට IDRවෙත Rp 233,409.79872 1DCR සිට KRWවෙත ₩ 19,885.36032 1DCR සිට PHPවෙත ₱ 794.05326 1DCR සිට EGPවෙත £E. 714.17808 1DCR සිට BRLවෙත R$ 80.30232 1DCR සිට CADවෙත C$ 19.79082 1DCR සිට BDTවෙත ৳ 1,726.64226 1DCR සිට NGNවෙත ₦ 22,780.8 1DCR සිට UAHවෙත ₴ 590.30748 1DCR සිට VESවෙත Bs 1,309.896 1DCR සිට PKRවෙත Rs 4,000.45086 1DCR සිට KZTවෙත ₸ 7,267.92948 1DCR සිට THBවෙත ฿ 474.97968 1DCR සිට TWDවෙත NT$ 429.70284 1DCR සිට AEDවෙත د.إ 52.25346 1DCR සිට CHFවෙත Fr 11.81754 1DCR සිට HKDවෙත HK$ 111.0564 1DCR සිට MADවෙත .د.م 132.84054 1DCR සිට MXNවෙත $ 275.79006

Decred සම්පත්

Decred පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Decred පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Decred (DCR) හි මිල කීයද? Decred (DCR)හි සජීවී මිල 14.238 USD වේ. Decred (DCR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Decred හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 239.12M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ DCRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 14.238 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Decred (DCR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Decred (DCR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 16.79M USD වේ. Decred (DCR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Decred (DCR) හි ඉහළම මිල 248.52681 USD වේ. Decred (DCR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Decred (DCR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 111.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

