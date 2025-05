DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

නමDCR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.175

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)42.06%

සංසරණ සැපයුම16,823,561.04974399

උපරිම සැපයුම21,000,000

මුළු සැපයුම16,823,561.04974399

සංසරණ අනුපාතය0.8011%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.9534 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ250.01641845,2021-04-17

අඩුම මිල0.3947960138320923,2016-12-28

පොදු බ්ලොක්චේන්DCR

හැඳින්වීමDecred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.