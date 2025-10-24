Что такое ZTX (ZTX)

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games. ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены ZTX (USD)

Сколько будет стоить ZTX (ZTX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZTX (ZTX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZTX.

Проверьте прогноз цены ZTX!

ZTX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ZTX (ZTX)

Понимание токеномики ZTX (ZTX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZTX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZTX (ZTX) Сколько стоит ZTX (ZTX) на сегодня? Актуальная цена ZTX в USD – 0,00106855 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZTX в USD? $ 0,00106855 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZTX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ZTX? Рыночная капитализация ZTX составляет $ 4,49M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZTX? Циркулирующее предложение ZTX составляет 4,20B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZTX? ZTX достиг максимальной цены (ATH) в 0,03870653 USD . Какова была минимальная цена ZTX за все время (ATL)? ZTX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00095591 USD . Каков объем торгов ZTX? Объем торгов за последние 24 часа для ZTX составляет -- USD . Вырастет ли ZTX в цене в этом году? ZTX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZTX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ZTX (ZTX)