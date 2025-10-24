Что такое Yala Stablecoin (YU)

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala's SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

Источник Yala Stablecoin (YU) Whitepaper Официальный веб-сайт

YU на местную валюту

Токеномика Yala Stablecoin (YU)

Понимание токеномики Yala Stablecoin (YU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yala Stablecoin (YU) Сколько стоит Yala Stablecoin (YU) на сегодня? Актуальная цена YU в USD – 1,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YU в USD? $ 1,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Yala Stablecoin? Рыночная капитализация YU составляет $ 125,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YU? Циркулирующее предложение YU составляет 125,51M USD . Какова была максимальная цена (ATH) YU? YU достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD . Какова была минимальная цена YU за все время (ATL)? YU достиг минимальной цены (ATL) в 0,109976 USD . Каков объем торгов YU? Объем торгов за последние 24 часа для YU составляет -- USD . Вырастет ли YU в цене в этом году? YU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YU для более подробного анализа.

