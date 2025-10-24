Текущая цена Yala Stablecoin сегодня составляет 1 USD. Следите за обновлениями цены YU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Yala Stablecoin сегодня составляет 1 USD. Следите за обновлениями цены YU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о YU

Информация о цене YU

Whitepaper YU

Официальный сайт YU

Токеномика YU

Прогноз цен YU

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Yala Stablecoin

Цена Yala Stablecoin (YU)

Не в листинге

Текущая цена 1 YU в USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Yala Stablecoin (YU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:17:14 (UTC+8)

Информация о ценах Yala Stablecoin (YU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,999572
$ 0,999572$ 0,999572
Мин 24Ч
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
Макс 24Ч

$ 0,999572
$ 0,999572$ 0,999572

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,008
$ 1,008$ 1,008

$ 0,109976
$ 0,109976$ 0,109976

+0,06%

+0,08%

+0,05%

+0,05%

Текущая цена Yala Stablecoin (YU) составляет $1. За последние 24 часа YU торговался в диапазоне от $ 0,999572 до $ 1,001, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YU за все время составляет $ 1,008, а минимальная – $ 0,109976.

Что касается краткосрочной динамики, YU изменился на +0,06% за последний час, на +0,08% за 24 часа и на +0,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Yala Stablecoin (YU)

$ 125,57M
$ 125,57M$ 125,57M

--
----

$ 125,57M
$ 125,57M$ 125,57M

125,51M
125,51M 125,51M

125 509 665,8857213
125 509 665,8857213 125 509 665,8857213

Текущая рыночная капитализация Yala Stablecoin составляет $ 125,57M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YU составляет 125,51M, а общее предложение – 125509665.8857213. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 125,57M.

История цен Yala Stablecoin (YU) в USD

За сегодня изменение цены Yala Stablecoin на USD составило $ +0,00079884.
За последние 30 дней изменение цены Yala Stablecoin на USD составило $ +0,0014179000.
За последние 60 дней изменение цены Yala Stablecoin на USD составило $ +0,0006898000.
За последние 90 дней изменение цены Yala Stablecoin на USD составило $ +0,0004718317662252.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00079884+0,08%
30 дней$ +0,0014179000+0,14%
60 дней$ +0,0006898000+0,07%
90 дней$ +0,0004718317662252+0,05%

Что такое Yala Stablecoin (YU)

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs.

Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Yala Stablecoin (YU)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Yala Stablecoin (USD)

Сколько будет стоить Yala Stablecoin (YU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Yala Stablecoin (YU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Yala Stablecoin.

Проверьте прогноз цены Yala Stablecoin!

YU на местную валюту

Токеномика Yala Stablecoin (YU)

Понимание токеномики Yala Stablecoin (YU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Yala Stablecoin (YU)

Сколько стоит Yala Stablecoin (YU) на сегодня?
Актуальная цена YU в USD – 1,0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YU в USD?
Текущая цена YU в USD составляет $ 1,0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Yala Stablecoin?
Рыночная капитализация YU составляет $ 125,57M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YU?
Циркулирующее предложение YU составляет 125,51M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YU?
YU достиг максимальной цены (ATH) в 1,008 USD.
Какова была минимальная цена YU за все время (ATL)?
YU достиг минимальной цены (ATL) в 0,109976 USD.
Каков объем торгов YU?
Объем торгов за последние 24 часа для YU составляет -- USD.
Вырастет ли YU в цене в этом году?
YU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YU для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:17:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Yala Stablecoin (YU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.