Что такое Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract's developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

Сколько будет стоить Xian (XIAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xian (XIAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xian.

Токеномика Xian (XIAN)

Понимание токеномики Xian (XIAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XIAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xian (XIAN) Сколько стоит Xian (XIAN) на сегодня? Актуальная цена XIAN в USD – 0,00688635 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XIAN в USD? $ 0,00688635 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XIAN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Xian? Рыночная капитализация XIAN составляет $ 119,12K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XIAN? Циркулирующее предложение XIAN составляет 17,30M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XIAN? XIAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,01054213 USD . Какова была минимальная цена XIAN за все время (ATL)? XIAN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00287465 USD . Каков объем торгов XIAN? Объем торгов за последние 24 часа для XIAN составляет -- USD . Вырастет ли XIAN в цене в этом году? XIAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XIAN для более подробного анализа.

