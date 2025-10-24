Текущая цена Xian сегодня составляет 0,00688635 USD. Следите за обновлениями цены XIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XIAN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Xian сегодня составляет 0,00688635 USD. Следите за обновлениями цены XIAN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XIAN прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XIAN

Информация о цене XIAN

Официальный сайт XIAN

Токеномика XIAN

Прогноз цен XIAN

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Xian

Цена Xian (XIAN)

Не в листинге

Текущая цена 1 XIAN в USD:

$0,00688635
$0,00688635$0,00688635
+0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Xian (XIAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:55 (UTC+8)

Информация о ценах Xian (XIAN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00683595
$ 0,00683595$ 0,00683595
Мин 24Ч
$ 0,00692821
$ 0,00692821$ 0,00692821
Макс 24Ч

$ 0,00683595
$ 0,00683595$ 0,00683595

$ 0,00692821
$ 0,00692821$ 0,00692821

$ 0,01054213
$ 0,01054213$ 0,01054213

$ 0,00287465
$ 0,00287465$ 0,00287465

+0,02%

+0,35%

-9,58%

-9,58%

Текущая цена Xian (XIAN) составляет $0,00688635. За последние 24 часа XIAN торговался в диапазоне от $ 0,00683595 до $ 0,00692821, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XIAN за все время составляет $ 0,01054213, а минимальная – $ 0,00287465.

Что касается краткосрочной динамики, XIAN изменился на +0,02% за последний час, на +0,35% за 24 часа и на -9,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Xian (XIAN)

$ 119,12K
$ 119,12K$ 119,12K

--
----

$ 765,14K
$ 765,14K$ 765,14K

17,30M
17,30M 17,30M

111 109 835,0
111 109 835,0 111 109 835,0

Текущая рыночная капитализация Xian составляет $ 119,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XIAN составляет 17,30M, а общее предложение – 111109835.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 765,14K.

История цен Xian (XIAN) в USD

За сегодня изменение цены Xian на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Xian на USD составило $ -0,0011493827.
За последние 60 дней изменение цены Xian на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Xian на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,35%
30 дней$ -0,0011493827-16,69%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Xian (XIAN)

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Xian (XIAN)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Xian (USD)

Сколько будет стоить Xian (XIAN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Xian (XIAN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Xian.

Проверьте прогноз цены Xian!

XIAN на местную валюту

Токеномика Xian (XIAN)

Понимание токеномики Xian (XIAN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XIAN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Xian (XIAN)

Сколько стоит Xian (XIAN) на сегодня?
Актуальная цена XIAN в USD – 0,00688635 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XIAN в USD?
Текущая цена XIAN в USD составляет $ 0,00688635. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Xian?
Рыночная капитализация XIAN составляет $ 119,12K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XIAN?
Циркулирующее предложение XIAN составляет 17,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XIAN?
XIAN достиг максимальной цены (ATH) в 0,01054213 USD.
Какова была минимальная цена XIAN за все время (ATL)?
XIAN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00287465 USD.
Каков объем торгов XIAN?
Объем торгов за последние 24 часа для XIAN составляет -- USD.
Вырастет ли XIAN в цене в этом году?
XIAN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XIAN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Xian (XIAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.