Что такое Wrapped SOMI (WSOMI)

Прогноз цены Wrapped SOMI (USD)

Сколько будет стоить Wrapped SOMI (WSOMI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped SOMI (WSOMI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped SOMI.

WSOMI на местную валюту

Токеномика Wrapped SOMI (WSOMI)

Понимание токеномики Wrapped SOMI (WSOMI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WSOMI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped SOMI (WSOMI) Сколько стоит Wrapped SOMI (WSOMI) на сегодня? Актуальная цена WSOMI в USD – 0,49707 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WSOMI в USD? $ 0,49707 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WSOMI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped SOMI? Рыночная капитализация WSOMI составляет $ 20,17M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WSOMI? Циркулирующее предложение WSOMI составляет 40,57M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WSOMI? WSOMI достиг максимальной цены (ATH) в 1,81 USD . Какова была минимальная цена WSOMI за все время (ATL)? WSOMI достиг минимальной цены (ATL) в 0,462579 USD . Каков объем торгов WSOMI? Объем торгов за последние 24 часа для WSOMI составляет -- USD . Вырастет ли WSOMI в цене в этом году? WSOMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WSOMI для более подробного анализа.

