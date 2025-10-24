Текущая цена Wrapped SOMI сегодня составляет 0,49707 USD. Следите за обновлениями цены WSOMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WSOMI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped SOMI сегодня составляет 0,49707 USD. Следите за обновлениями цены WSOMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WSOMI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WSOMI

Информация о цене WSOMI

Токеномика WSOMI

Прогноз цен WSOMI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wrapped SOMI

Цена Wrapped SOMI (WSOMI)

Не в листинге

Текущая цена 1 WSOMI в USD:

$0,498034
$0,498034$0,498034
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped SOMI (WSOMI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:04 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,462579
$ 0,462579$ 0,462579
Мин 24Ч
$ 0,501325
$ 0,501325$ 0,501325
Макс 24Ч

$ 0,462579
$ 0,462579$ 0,462579

$ 0,501325
$ 0,501325$ 0,501325

$ 1,81
$ 1,81$ 1,81

$ 0,462579
$ 0,462579$ 0,462579

+1,33%

-0,08%

-7,06%

-7,06%

Текущая цена Wrapped SOMI (WSOMI) составляет $0,49707. За последние 24 часа WSOMI торговался в диапазоне от $ 0,462579 до $ 0,501325, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WSOMI за все время составляет $ 1,81, а минимальная – $ 0,462579.

Что касается краткосрочной динамики, WSOMI изменился на +1,33% за последний час, на -0,08% за 24 часа и на -7,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped SOMI (WSOMI)

$ 20,17M
$ 20,17M$ 20,17M

--
----

$ 20,17M
$ 20,17M$ 20,17M

40,57M
40,57M 40,57M

40 573 673,82317584
40 573 673,82317584 40 573 673,82317584

Текущая рыночная капитализация Wrapped SOMI составляет $ 20,17M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WSOMI составляет 40,57M, а общее предложение – 40573673.82317584. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,17M.

История цен Wrapped SOMI (WSOMI) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped SOMI на USD составило $ -0,0004408979276617.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped SOMI на USD составило $ -0,2339368991.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped SOMI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped SOMI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0004408979276617-0,08%
30 дней$ -0,2339368991-47,06%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped SOMI (WSOMI)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Wrapped SOMI (USD)

Сколько будет стоить Wrapped SOMI (WSOMI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped SOMI (WSOMI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped SOMI.

Проверьте прогноз цены Wrapped SOMI!

WSOMI на местную валюту

Токеномика Wrapped SOMI (WSOMI)

Понимание токеномики Wrapped SOMI (WSOMI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WSOMI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped SOMI (WSOMI)

Сколько стоит Wrapped SOMI (WSOMI) на сегодня?
Актуальная цена WSOMI в USD – 0,49707 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WSOMI в USD?
Текущая цена WSOMI в USD составляет $ 0,49707. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped SOMI?
Рыночная капитализация WSOMI составляет $ 20,17M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WSOMI?
Циркулирующее предложение WSOMI составляет 40,57M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WSOMI?
WSOMI достиг максимальной цены (ATH) в 1,81 USD.
Какова была минимальная цена WSOMI за все время (ATL)?
WSOMI достиг минимальной цены (ATL) в 0,462579 USD.
Каков объем торгов WSOMI?
Объем торгов за последние 24 часа для WSOMI составляет -- USD.
Вырастет ли WSOMI в цене в этом году?
WSOMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WSOMI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped SOMI (WSOMI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.