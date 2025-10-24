Текущая цена Wrapped Nibiru сегодня составляет 0,0117681 USD. Следите за обновлениями цены WNIBI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WNIBI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped Nibiru сегодня составляет 0,0117681 USD. Следите за обновлениями цены WNIBI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WNIBI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Wrapped Nibiru

Цена Wrapped Nibiru (WNIBI)

Не в листинге

Текущая цена 1 WNIBI в USD:

$0,01176802
+1,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped Nibiru (WNIBI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:12 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01153204
Мин 24Ч
$ 0,01183059
Макс 24Ч

$ 0,01153204
$ 0,01183059
$ 0,01247429
$ 0,00965263
-0,52%

+1,89%

+2,99%

+2,99%

Текущая цена Wrapped Nibiru (WNIBI) составляет $0,0117681. За последние 24 часа WNIBI торговался в диапазоне от $ 0,01153204 до $ 0,01183059, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WNIBI за все время составляет $ 0,01247429, а минимальная – $ 0,00965263.

Что касается краткосрочной динамики, WNIBI изменился на -0,52% за последний час, на +1,89% за 24 часа и на +2,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped Nibiru (WNIBI)

$ 128,81K
--
----

$ 128,81K
10,95M
10 945 424,77
Текущая рыночная капитализация Wrapped Nibiru составляет $ 128,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WNIBI составляет 10,95M, а общее предложение – 10945424.77. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 128,81K.

История цен Wrapped Nibiru (WNIBI) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped Nibiru на USD составило $ +0,00021842.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Nibiru на USD составило $ +0,0015967346.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Nibiru на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Nibiru на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00021842+1,89%
30 дней$ +0,0015967346+13,57%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped Nibiru (WNIBI)

Прогноз цены Wrapped Nibiru (USD)

Сколько будет стоить Wrapped Nibiru (WNIBI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped Nibiru (WNIBI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped Nibiru.

Проверьте прогноз цены Wrapped Nibiru!

WNIBI на местную валюту

Токеномика Wrapped Nibiru (WNIBI)

Понимание токеномики Wrapped Nibiru (WNIBI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WNIBI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped Nibiru (WNIBI)

Сколько стоит Wrapped Nibiru (WNIBI) на сегодня?
Актуальная цена WNIBI в USD – 0,0117681 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WNIBI в USD?
Текущая цена WNIBI в USD составляет $ 0,0117681. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped Nibiru?
Рыночная капитализация WNIBI составляет $ 128,81K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WNIBI?
Циркулирующее предложение WNIBI составляет 10,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WNIBI?
WNIBI достиг максимальной цены (ATH) в 0,01247429 USD.
Какова была минимальная цена WNIBI за все время (ATL)?
WNIBI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00965263 USD.
Каков объем торгов WNIBI?
Объем торгов за последние 24 часа для WNIBI составляет -- USD.
Вырастет ли WNIBI в цене в этом году?
WNIBI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WNIBI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Wrapped Nibiru (WNIBI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

