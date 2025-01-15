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Цена Wrapped FTN (WFTN)

USD

График цены Wrapped FTN (WFTN) в реальном времени

$3.82
$3.82$3.82
+0.20%(1D)

Цена Wrapped FTN (WFTN) сегодня

Текущая цена Wrapped FTN (WFTN) сегодня составляет 3.82 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WFTN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped FTN:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.20K USD
- Изменение цены Wrapped FTN в течение дня составляет +0.26%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped FTN (WFTN) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped FTN на USD составило $ +0.01008335.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped FTN на USD составило $ +0.9396019620.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped FTN на USD составило $ +0.8826732660.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped FTN на USD составило $ +1.292312863884034.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.01008335+0.26%
30 дней$ +0.9396019620+24.60%
60 дней$ +0.8826732660+23.11%
90 дней$ +1.292312863884034+51.13%

Анализ цен Wrapped FTN (WFTN)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped FTN: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

$ 3.86
$ 3.86$ 3.86

+0.07%

+0.26%

+4.23%

Рыночная информация Wrapped FTN (WFTN)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.20K
$ 2.20K$ 2.20K

0.00
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Источник Wrapped FTN (WFTN)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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WFTN на местную валюту

1 WFTN к AUD
A$6.1502
1 WFTN к GBP
3.1324
1 WFTN к EUR
3.7054
1 WFTN к USD
$3.82
1 WFTN к MYR
RM17.19
1 WFTN к TRY
135.4954
1 WFTN к JPY
¥603.751
1 WFTN к RUB
394.9116
1 WFTN к INR
330.621
1 WFTN к IDR
Rp62,622.9408
1 WFTN к PHP
224.3104
1 WFTN к EGP
￡E.192.6426
1 WFTN к BRL
R$23.1492
1 WFTN к CAD
C$5.4626
1 WFTN к BDT
464.6266
1 WFTN к NGN
5,931.6578
1 WFTN к UAH
161.6242
1 WFTN к VES
Bs202.46
1 WFTN к PKR
Rs1,064.634
1 WFTN к KZT
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1 WFTN к THB
฿132.5922
1 WFTN к TWD
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Fr3.4762
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