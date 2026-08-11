Сегодняшняя цена Wrapped Canton Coin

Текущая цена Wrapped Canton Coin (WCC) сегодня составляет $ 0,098157 с изменением 3,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WCC на USD составляет $ 0,098157 за WCC.

На данный момент Wrapped Canton Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 396 680, при оборотном предложении 4,04M WCC. В течение последних 24 часов, WCC торговался в диапазоне от $ 0,087315 (минимум) до $ 0,101711 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,774895, тогда как исторический минимум составил $ 0,082287.

В краткосрочной перспективе WCC изменился на -0,25% за последний час и на -16,63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 972,71.

Рыночная информация Wrapped Canton Coin (WCC)

Рыночная капитализация $ 396,68K$ 396,68K $ 396,68K Объем (24Ч) $ 972,71$ 972,71 $ 972,71 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 396,68K$ 396,68K $ 396,68K Оборотное предложение 4,04M 4,04M 4,04M Общее предложение 4 041 365,669121349 4 041 365,669121349 4 041 365,669121349

Текущая рыночная капитализация Wrapped Canton Coin составляет $ 396,68K, при 24-часовом объеме торгов $ 972,71. Циркулируещее обращение WCC составляет 4,04M, а общее предложение – 4041365.669121349. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 396,68K.