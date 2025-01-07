Цена Whatever Ape (WAPE)
Текущая цена Whatever Ape (WAPE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 23.40K USD. Цена WAPE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Whatever Ape:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.57 USD
- Изменение цены Whatever Ape в течение дня составляет +0.84%
- Оборотное предложение составляет 999.25M USD
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За сегодня изменение цены Whatever Ape на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Whatever Ape на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Whatever Ape на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Whatever Ape на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.84%
|30 дней
|$ 0
|-20.14%
|60 дней
|$ 0
|-39.01%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Whatever Ape: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.12%
+0.84%
+11.18%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens.
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