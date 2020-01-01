Токеномика Whatever Ape (WAPE) Откройте для себя ключевую информацию о Whatever Ape (WAPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Whatever Ape (WAPE) Whatever Ape ($WAPE) is a meme token based on the Solana blockchain. It features an iconic NFT ape character, promoting a humorous and light-hearted investment approach with its motto, "I don't care. I'm just making a profit." The project focuses on community engagement and cultural resonance within the crypto and NFT spaces, without claiming to solve specific technological problems. Instead, Whatever Ape serves as a cultural token that attracts a demographic interested in humor and the viral aspects of the digital age. The primary goal of the Whatever Ape project seems to be to entertain and engage its community while providing opportunities for profit through cryptocurrency. As a meme token, it might not focus heavily on technical or innovative blockchain applications but rather on community building and market trends that capitalize on viral content and the speculative nature of meme tokens. Официальный сайт: https://whateverape.xyz/ Купить WAPE сейчас!

Токеномика и анализ цен Whatever Ape (WAPE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whatever Ape (WAPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,34K $ 13,34K $ 13,34K Общее предложение: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M Оборотное предложение: $ 998,51M $ 998,51M $ 998,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,34K $ 13,34K $ 13,34K Исторический максимум: $ 0,00240868 $ 0,00240868 $ 0,00240868 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Whatever Ape (WAPE)

Токеномика Whatever Ape (WAPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whatever Ape (WAPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WAPE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WAPE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WAPE, изучите текущую цену WAPE!

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