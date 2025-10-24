Что такое WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products: WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics. WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more. WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics. WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions. The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022. Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

Источник WeWay (WWY) Официальный веб-сайт

Прогноз цены WeWay (USD)

Сколько будет стоить WeWay (WWY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WeWay (WWY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WeWay.

WWY на местную валюту

Токеномика WeWay (WWY)

Понимание токеномики WeWay (WWY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WWY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WeWay (WWY) Сколько стоит WeWay (WWY) на сегодня? Актуальная цена WWY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WWY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WWY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация WeWay? Рыночная капитализация WWY составляет $ 85,88K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WWY? Циркулирующее предложение WWY составляет 6,82B USD . Какова была максимальная цена (ATH) WWY? WWY достиг максимальной цены (ATH) в 0,080202 USD . Какова была минимальная цена WWY за все время (ATL)? WWY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WWY? Объем торгов за последние 24 часа для WWY составляет -- USD . Вырастет ли WWY в цене в этом году? WWY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WWY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии WeWay (WWY)