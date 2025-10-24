Текущая цена Weth Hedz сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HEDZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HEDZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Weth Hedz сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены HEDZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HEDZ прямо сейчас на MEXC.

Логотип Weth Hedz

Цена Weth Hedz (HEDZ)

Не в листинге

Текущая цена 1 HEDZ в USD:

--
----
+1,00%1D
mexc
USD
График цены Weth Hedz (HEDZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:41:03 (UTC+8)

Информация о ценах Weth Hedz (HEDZ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,03%

-44,74%

-44,74%

Текущая цена Weth Hedz (HEDZ) составляет --. За последние 24 часа HEDZ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HEDZ за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, HEDZ изменился на -- за последний час, на +1,03% за 24 часа и на -44,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Weth Hedz (HEDZ)

$ 9,19K
$ 9,19K$ 9,19K

--
----

$ 9,19K
$ 9,19K$ 9,19K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Weth Hedz составляет $ 9,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HEDZ составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,19K.

История цен Weth Hedz (HEDZ) в USD

За сегодня изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,03%
30 дней$ 0-1,93%
60 дней$ 0-41,39%
90 дней$ 0--

Что такое Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.

The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.

Источник Weth Hedz (HEDZ)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Weth Hedz (USD)

Сколько будет стоить Weth Hedz (HEDZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Weth Hedz (HEDZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Weth Hedz.

Проверьте прогноз цены Weth Hedz!

HEDZ на местную валюту

Токеномика Weth Hedz (HEDZ)

Понимание токеномики Weth Hedz (HEDZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HEDZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Weth Hedz (HEDZ)

Сколько стоит Weth Hedz (HEDZ) на сегодня?
Актуальная цена HEDZ в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HEDZ в USD?
Текущая цена HEDZ в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Weth Hedz?
Рыночная капитализация HEDZ составляет $ 9,19K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HEDZ?
Циркулирующее предложение HEDZ составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HEDZ?
HEDZ достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена HEDZ за все время (ATL)?
HEDZ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов HEDZ?
Объем торгов за последние 24 часа для HEDZ составляет -- USD.
Вырастет ли HEDZ в цене в этом году?
HEDZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HEDZ для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:41:03 (UTC+8)

