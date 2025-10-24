Цена Weth Hedz (HEDZ)
--
+1,03%
-44,74%
-44,74%
Текущая цена Weth Hedz (HEDZ) составляет --. За последние 24 часа HEDZ торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HEDZ за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, HEDZ изменился на -- за последний час, на +1,03% за 24 часа и на -44,74% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Weth Hedz составляет $ 9,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HEDZ составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,19K.
За сегодня изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Weth Hedz на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,03%
|30 дней
|$ 0
|-1,93%
|60 дней
|$ 0
|-41,39%
|90 дней
|$ 0
|--
WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you’re not on Meth, you’re probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when “candles” becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It’s a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, “Trust me, i can 2X the money I owe you ,” The ones who see a bowl of cereal and wonder if it’s tokenized yet. We’re here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it.
The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we’re not just here for the memes. We’re building utility — in our own, unhinged way.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Сколько будет стоить Weth Hedz (HEDZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Weth Hedz (HEDZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Weth Hedz.
Проверьте прогноз цены Weth Hedz!
Понимание токеномики Weth Hedz (HEDZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HEDZ прямо сейчас!
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-23 22:32:48
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
|10-23 15:34:02
|Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
|10-23 01:13:05
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
|10-22 21:14:27
|Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
|10-22 12:58:37
|Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
|10-21 22:34:24
|Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.