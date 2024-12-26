Цена Warena (RENA)
Текущая цена Warena (RENA) сегодня составляет 0.00159879 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 151.89K USD. Цена RENA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Warena:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.29K USD
- Изменение цены Warena в течение дня составляет +6.85%
- Оборотное предложение составляет 94.99M USD
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За сегодня изменение цены Warena на USD составило $ +0.00010255.
За последние 30 дней изменение цены Warena на USD составило $ +0.0012467193.
За последние 60 дней изменение цены Warena на USD составило $ +0.0009701369.
За последние 90 дней изменение цены Warena на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00010255
|+6.85%
|30 дней
|$ +0.0012467193
|+77.98%
|60 дней
|$ +0.0009701369
|+60.68%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Warena: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.04%
+6.85%
+1.69%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features.
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