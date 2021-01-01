Токеномика Warena (RENA) Откройте для себя ключевую информацию о Warena (RENA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Warena (RENA) Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It’s a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It’s a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. Официальный сайт: https://www.warena.io/ Купить RENA сейчас!

Токеномика и анализ цен Warena (RENA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Warena (RENA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 68,66K $ 68,66K $ 68,66K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 94,99M $ 94,99M $ 94,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,28K $ 72,28K $ 72,28K Исторический максимум: $ 6,71 $ 6,71 $ 6,71 Исторический минимум: $ 0,00050052 $ 0,00050052 $ 0,00050052 Текущая цена: $ 0,00072324 $ 0,00072324 $ 0,00072324 Узнайте больше о цене Warena (RENA)

Токеномика Warena (RENA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Warena (RENA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RENA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RENA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RENA, изучите текущую цену RENA!

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