Что такое VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E). Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens. Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally. Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Сколько будет стоить VR1 (VR1) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VR1 (VR1) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VR1.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VR1 (VR1) Сколько стоит VR1 (VR1) на сегодня? Актуальная цена VR1 в USD – 0,00001007 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VR1 в USD? $ 0,00001007 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VR1 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VR1? Рыночная капитализация VR1 составляет $ 6,73K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VR1? Циркулирующее предложение VR1 составляет 669,03M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VR1? VR1 достиг максимальной цены (ATH) в 0,03718439 USD . Какова была минимальная цена VR1 за все время (ATL)? VR1 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000993 USD . Каков объем торгов VR1? Объем торгов за последние 24 часа для VR1 составляет -- USD . Вырастет ли VR1 в цене в этом году? VR1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VR1 для более подробного анализа.

