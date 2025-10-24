Текущая цена VR1 сегодня составляет 0,00001007 USD. Следите за обновлениями цены VR1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VR1 прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VR1 сегодня составляет 0,00001007 USD. Следите за обновлениями цены VR1 к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VR1 прямо сейчас на MEXC.

Цена VR1 (VR1)

Не в листинге

Текущая цена 1 VR1 в USD:

--
----
0,00%1D
График цены VR1 (VR1) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:36 (UTC+8)

Информация о ценах VR1 (VR1) (USD)

Текущая цена VR1 (VR1) составляет $0,00001007. За последние 24 часа VR1 торговался в диапазоне от $ 0,00001005 до $ 0,00001007, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VR1 за все время составляет $ 0,03718439, а минимальная – $ 0,00000993.

Что касается краткосрочной динамики, VR1 изменился на -- за последний час, на -0,00% за 24 часа и на -15,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VR1 (VR1)

$ 6,73K
$ 6,73K$ 6,73K

--
----

$ 9,89K
$ 9,89K$ 9,89K

669,03M
669,03M 669,03M

982 030 527,0756844
982 030 527,0756844 982 030 527,0756844

Текущая рыночная капитализация VR1 составляет $ 6,73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VR1 составляет 669,03M, а общее предложение – 982030527.0756844. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,89K.

История цен VR1 (VR1) в USD

За сегодня изменение цены VR1 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0000008460.
За последние 60 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0000093445.
За последние 90 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0003645683167174912.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-0,00%
30 дней$ -0,0000008460-8,40%
60 дней$ -0,0000093445-92,79%
90 дней$ -0,0003645683167174912-97,31%

Что такое VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

Прогноз цены VR1 (USD)

Сколько будет стоить VR1 (VR1) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VR1 (VR1) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VR1.

Проверьте прогноз цены VR1!

VR1 на местную валюту

Токеномика VR1 (VR1)

Понимание токеномики VR1 (VR1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VR1 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VR1 (VR1)

Сколько стоит VR1 (VR1) на сегодня?
Актуальная цена VR1 в USD – 0,00001007 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VR1 в USD?
Текущая цена VR1 в USD составляет $ 0,00001007. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VR1?
Рыночная капитализация VR1 составляет $ 6,73K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VR1?
Циркулирующее предложение VR1 составляет 669,03M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VR1?
VR1 достиг максимальной цены (ATH) в 0,03718439 USD.
Какова была минимальная цена VR1 за все время (ATL)?
VR1 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000993 USD.
Каков объем торгов VR1?
Объем торгов за последние 24 часа для VR1 составляет -- USD.
Вырастет ли VR1 в цене в этом году?
VR1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VR1 для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:05:36 (UTC+8)

