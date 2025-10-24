Цена VR1 (VR1)
Текущая цена VR1 (VR1) составляет $0,00001007. За последние 24 часа VR1 торговался в диапазоне от $ 0,00001005 до $ 0,00001007, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VR1 за все время составляет $ 0,03718439, а минимальная – $ 0,00000993.
Что касается краткосрочной динамики, VR1 изменился на -- за последний час, на -0,00% за 24 часа и на -15,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация VR1 составляет $ 6,73K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VR1 составляет 669,03M, а общее предложение – 982030527.0756844. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,89K.
За сегодня изменение цены VR1 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0000008460.
За последние 60 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0000093445.
За последние 90 дней изменение цены VR1 на USD составило $ -0,0003645683167174912.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,00%
|30 дней
|$ -0,0000008460
|-8,40%
|60 дней
|$ -0,0000093445
|-92,79%
|90 дней
|$ -0,0003645683167174912
|-97,31%
VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).
Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.
Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.
Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.
Понимание токеномики VR1 (VR1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VR1 прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.